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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

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01.07.2026 09:25:56

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Juni sei der Aktienkurs des Börsenbetreibers und Datenanbieters im Einklang mit etlichen Konkurrententiteln deutlich gesunken, woran auch ein temporärer Stopp der Aktienrückkäufe nichts geändert habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die am 30. Juli anstehenden Zahlen dürften indes ein weiteres gutes Quartal belegen. Zudem sei die Aktie nun sehr günstig bewertet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
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