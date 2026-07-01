FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Juni sei der Aktienkurs des Börsenbetreibers und Datenanbieters im Einklang mit etlichen Konkurrententiteln deutlich gesunken, woran auch ein temporärer Stopp der Aktienrückkäufe nichts geändert habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die am 30. Juli anstehenden Zahlen dürften indes ein weiteres gutes Quartal belegen. Zudem sei die Aktie nun sehr günstig bewertet./rob/gl/ag;