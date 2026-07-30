London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
93.67CHF
-5.97CHF
-5.99 %
16:18:25
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.07.2026 14:56:10
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange
93.67 CHF -5.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe beim operativen Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick für die Margen angehoben./rob/mf/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
105.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
87.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.07.26
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|93.42
|-6.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|
Deutsche Bank AG
KRONES Buy
|15:21
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|15:19
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|15:17
|
Bernstein Research
Ferrari Outperform
|15:16
|
Deutsche Bank AG
Nordex Buy
|15:09
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|15:05
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Hold