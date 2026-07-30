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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

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31.07.2026 15:14:16

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht, schrieb Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
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