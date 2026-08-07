Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.57 Prozent auf 5’538.50 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.034 Prozent auf 5’509.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’509.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’559.41 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.62 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 5’421.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’113.99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’467.40 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.73 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’559.41 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3.38 Prozent auf 176.76 EUR), Siemens (+ 2.95 Prozent auf 281.15 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.90 Prozent auf 89.16 GBP), Roche (+ 1.65 Prozent auf 370.70 CHF) und BAT (+ 1.26 Prozent auf 44.31 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.56 Prozent auf 509.20 EUR), Rheinmetall (-1.24 Prozent auf 1’144.60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.22 Prozent auf 32.75 GBP), BP (-1.12 Prozent auf 5.14 GBP) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 28.87 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’450’598 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 564.946 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.20 erwartet. Mit 6.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch