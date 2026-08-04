London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb./ck/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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