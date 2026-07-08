London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13220 auf 13490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Londoner seien schwächer gelaufen als die anderer Börsenbetreiber, schrieb Oliver Carruthers am Dienstag. Er hält die KI-Sorgen jedoch für überzogen und sieht sogar eher Chancen. Die Bewertungsbasis für die Aktien verschob der Experte weiter in die Zukunft./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
134.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
07.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)