ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10100 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke US-Dollar treibe die Gewinne des Börsenbetreibers hoch, schrieb Analyst Michael Werner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verlagerte die Bewertungsbasis in seinem Cashflow-Modell weiter in die Zukunft und erhöhte seine Schätzungen./ag/edh;