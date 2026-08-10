London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 99.62 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1.004 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (89.20 GBP), wäre das Investment nun 89.54 GBP wert. Mit einer Performance von -10.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle London Stock Exchange (LSE)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43.42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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