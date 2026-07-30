London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der britische Börsenbetreiber habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Präsentationsunterlagen der LSE zahlreiche Details zu KI-bezogenen Initiativen enthielten./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:04
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:56
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|06.07.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|94.35
|-5.31%
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|15:17
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|15:09
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Ferrari Buy
|15:05
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Hold
|15:05
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Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|15:04
|
Jefferies & Company Inc.
London Stock Exchange Buy
|14:59
|
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