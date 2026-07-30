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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

93.42
CHF
-6.23
CHF
-6.25 %
16:08:10
BRXC
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30.07.2026 15:04:23

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
93.42 CHF -6.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der britische Börsenbetreiber habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Präsentationsunterlagen der LSE zahlreiche Details zu KI-bezogenen Initiativen enthielten./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.78 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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