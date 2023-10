NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 32 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal dürfte für den Spezialchemiekonzern und die meisten Konkurrenten abermals hart gewesen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie noch deutlicher für den Barmittelzufluss (FCF) reduziert. Im Schlussquartal sollte Lanxess aber dank einmaliger Einspareffekte entgegen der üblichen Saisonalität ein bereinigtes Ebitda auf dem Niveau des dritten Quartals erzielen./gl/edh;