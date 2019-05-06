Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
23.09.2025 17:28:48

LANXESS Underperform

LANXESS
21.23 CHF -11.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der geplante Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior sollte den Schuldenabbau des Chemiekonzerns vorantreiben, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entgegen des von Lanxess genannten Basis-Kaufpreises von rund 1,2 Milliarden Euro rechnet der Experte nach einer Anpassung durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses mit einer Bewertung der Anteile von etwa 700 Millionen Euro./rob/niw/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
24.42 € 		Abst. Kursziel*:
-14.00%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
24.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.22%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

