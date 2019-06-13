EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
29.09.2025 15:32:19
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die anstehenden Quartalsumsätze des Brillenkonzerns dürften sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Basis erneut robust erweisen, schrieb Julien Dormois in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
272.10 €
|
Abst. Kursziel*:
10.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.54%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse