LANXESS Aktie

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
LANXESS Underweight

LANXESS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn in den Jahren 2025 und 2026, unter anderem wegen einer schwachen Nachfrage, Währungseffekten sowie Preisdruck, der von chinesischer Konkurrenz ausgehe./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
24.48 € 		Abst. Kursziel*:
-14.22%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
24.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

