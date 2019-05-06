|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.08.2025 20:29:01
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn in den Jahren 2025 und 2026, unter anderem wegen einer schwachen Nachfrage, Währungseffekten sowie Preisdruck, der von chinesischer Konkurrenz ausgehe./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
24.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.22%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
24.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
