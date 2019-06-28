Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
95.02CHF
-1.76CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
29.09.2025 14:50:20
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
72.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.42%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.27%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
