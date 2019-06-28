Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 14:50:20

Symrise

Symrise
77.90 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
72.76 € 		Abst. Kursziel*:
-2.42%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
73.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.27%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

