TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
29.09.2025 16:13:06
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
49.91 CHF 3.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Ölkonzern wie erwartet seine Investitionsziele gesenkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein Sparprogramm für die kommenden vier Jahre. Am Anlagehintergrund ändere das kaum etwas./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
53.94 €
Abst. Kursziel*:
39.04%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
52.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.78%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse