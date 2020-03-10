Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’173 -0.2%  DAX 23’775 0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’516 0.3%  Gold 3’833 1.9%  Bitcoin 90’704 1.4%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 67.8 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Analyst senkt Kursziel deutlich
Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Suche...

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 16:13:06

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
49.91 CHF 3.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Ölkonzern wie erwartet seine Investitionsziele gesenkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein Sparprogramm für die kommenden vier Jahre. Am Anlagehintergrund ändere das kaum etwas./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >20
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.94 € 		Abst. Kursziel*:
39.04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.78%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten