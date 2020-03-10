TotalEnergies 49.91 CHF 3.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Ölkonzern wie erwartet seine Investitionsziele gesenkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein Sparprogramm für die kommenden vier Jahre. Am Anlagehintergrund ändere das kaum etwas./rob/gl/he;

