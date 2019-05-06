Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

14.08.2025 10:31:49

LANXESS Underweight

LANXESS
22.00 CHF -10.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Ausmaß der Senkung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei noch etwas schlimmer als zu erwarten gewesen sei, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
24.40 € 		Abst. Kursziel*:
-9.84%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
23.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.74%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

