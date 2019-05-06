LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
LANXESS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Priyanka Patel erwartet sich etwas mehr Klarheit hinsichtlich des Wertes der Envalior-Beteiligung, nachdem die Kölner ihre Verkaufsoption für ihren Anteil an dem Joint Venture gezogen haben. Envalior sei zuletzt ein enormer Belastungsfaktor gewesen, schrieb Patel am Dienstagabend. Nun könnten sich die Anleger wieder auf das zunächst schwierige Geschäftsumfeld für den Konzern konzentrieren. Kurstreiber sieht sie zunächst nicht./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.42 €
|
Abst. Kursziel*:
6.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.24%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
23.09.25
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.25