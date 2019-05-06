|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 10:11:25
LANXESS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr habe enttäuscht und der Jahresausblick sei erwartungsgemäß gesenkt worden, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
23.88 €
Abst. Kursziel*:
19.35%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LANXESS AG
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
14.08.25
|Lanxess senkt Gewinnausblick - Sparkurs wird verschärft (AWP)
14.08.25