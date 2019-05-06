LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
56.20CHF
-1.38CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
26.09.2025 07:06:32
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Die Sorgen um die Schulden des Chemiekonzerns ließen etwas nach, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag im Kontext des Verkaufs des Envalior-Anteils. Die Gewinnentwicklung bliebe aber schwierig und die Bewertung der Aktien erscheine vergleichsweise unattraktiv./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 23:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
22.44 €
Abst. Kursziel*:
-6.42%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
22.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.89%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
