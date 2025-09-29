Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie

57.00
CHF
0.28
CHF
0.49 %
17:31:49
SWX
29.09.2025

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
57.13 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Industriekonzerns dürften ähnliche Trends wie das vorangegangene Quartal belegen, schrieb Phil Buller in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57.18 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57.13 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.73%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

