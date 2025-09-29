ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
57.00CHF
0.28CHF
0.49 %
17:31:49
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 15:43:31
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Industriekonzerns dürften ähnliche Trends wie das vorangegangene Quartal belegen, schrieb Phil Buller in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57.18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
57.13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.73%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
14:22
|Bernstein Research beurteilt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.ch)