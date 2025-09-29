ABB 57.13 CHF -0.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Industriekonzerns dürften ähnliche Trends wie das vorangegangene Quartal belegen, schrieb Phil Buller in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.