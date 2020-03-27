BP Aktie 844183 / GB0007980591
3.80CHF
-3.03CHF
-44.34 %
27.03.2020
SWX
29.09.2025 15:42:58
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Der Ölkonzern habe nun zum zweiten Mal binnen zwei Jahren eine endgültige Investitionsentscheidung für ein Projekt im Golf von Mexiko getroffen, schrieb Joshua Stone in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die dortige Förderung sollte 2030 anlaufen./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.25 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.34 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
