Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Der Ölkonzern habe nun zum zweiten Mal binnen zwei Jahren eine endgültige Investitionsentscheidung für ein Projekt im Golf von Mexiko getroffen, schrieb Joshua Stone in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die dortige Förderung sollte 2030 anlaufen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





