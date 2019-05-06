LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
56.20CHF
-1.38CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
25.09.2025 09:56:56
LANXESS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November an aktuelle Währungsbewegungen an./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:08 / GST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
22.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.00%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
22.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.35%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
