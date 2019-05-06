Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
25.09.2025 09:56:56

LANXESS Sell

LANXESS
21.23 CHF -11.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November an aktuelle Währungsbewegungen an./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:08 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
22.50 € 		Abst. Kursziel*:
-20.00%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
22.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.35%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:56 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 LANXESS Buy Warburg Research
24.09.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 LANXESS Neutral UBS AG
23.09.25 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
