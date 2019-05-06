|Kurse + Charts + Realtime
LANXESS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In Reaktion auf die schwachen Quartalszahlen und den eingetrübten Ausblick des Spezialchemiekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Jahre danach besserten sich seine Annahmen jedoch, argumentierte er für das unveränderte Kursziel. Die Aktienbewertung wirke günstig./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.78 €
|
Abst. Kursziel*:
8.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.02%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Schwacher Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.25
|LANXESS-Aktie tiefer: LANXESS streicht Jahresprognose zusammen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|56.20
|-2.40%
