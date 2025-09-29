Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’829 1.8%  Bitcoin 91’262 2.0%  Dollar 0.7979 0.0%  Öl 67.7 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Airesis-Aktie: Beteiligungsgesellschaft muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
Electronic Arts-Aktie gesucht: Investoren wollen die Spielefirma übernehmen
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Analysten sehen teils deutliche Überbewertung
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investorensuche 29.09.2025 22:10:00

Intel-Aktie in Rot: TSMC-Fantasie verpufft - Enttäuschte Hoffnungen drücken den Kurs

Intel-Aktie in Rot: TSMC-Fantasie verpufft - Enttäuschte Hoffnungen drücken den Kurs

Nach einer überaus positiven Handelswoche nehmen Anleger zum Wochenstart am Montag Gewinne mit. Die jüngsten Hoffnungen auf ein Investment aus Taiwan verpuffen.

NVIDIA
145.63 CHF 3.63%
Kaufen Verkaufen
• Intel-Aktie fällt nach Gewinnmitnahmen
• Geplatzte TSMC-Hoffnungen
• TSMC dementiert Gespräche über Beteiligung oder Partnerschaft

Noch am Freitag hatten Spekulationen darüber, dass angeschlagene US-Traditionskonzern Intel in Taiwan auf Investorensuche ist und offenbar bei TSMC mit Blick auf eine mögliche Beteiligung vorstellig geworden sei, für Kursgewinne gesorgt. Am Montag herrschte aber nunmehr gedämpfte Handelsstimmung, die Intel-Aktie fiel an der NASDAQ um 2,90 Prozent auf 34,47 US-Dollar, kann auf Monatssicht aber immer noch ein sattes Plus von rund 40 Prozent vorweisen.

TSMC-Fantasie schwindet

Hintergrund der Kursverluste dürften einerseits Gewinnmitnahmen sein, nachdem Intel-Aktionäre in den vergangenen Jahren alles andere als erfolgsverwöhnt gewesen waren. Darüber hinaus haben sich die Hoffnungen auf TSMC als neuer Intel-Investor offenbar vorerst wohl zerschlagen.

Der Taipeh Times zufolge hat Taiwan Semiconductor, der weltweit grösste unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, entsprechende Gespräche mit Intel dementiert. In einer Erklärung wies TSMC einen Bericht des Wall Street Journal zurück, wonach Intel sich an TSMC gewandt und um Investitionen in Intels Produktionsstätten oder eine Partnerschaft gebeten habe. Es habe nie entsprechende Gespräche über die Gründung eines Joint Ventures oder die Lizenzierung oder den Technologietransfer gegeben, hiess es.

Intel gezielt auf Investorensuche

Der gegenüber zahlreichen anderen Halbleiterherstellern ins Hintertreffen geratene Intel-Konzern hatte erst in der vergangenen Woche die Zusage des KI-Chipriesen NVIDIA erhalten, für fünf Milliarden US-Dollar rund vier Prozent an Intel zu erwerben. Auch mit Apple sollen entsprechende Verhandlungen im Gange sein.

Auch die US-Regierung hatte dem Traditionskonzern unter die Arme gegriffen und sich mit zehn Prozent an Intel beteiligt, während die Softbank ein weiteres Investment in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar getätigt hat.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie im Aufwind: Ambitionierte Auslieferungsziele für internationale Expansion
Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia will bei neuen Soldatensiedlungen `behilflich sein`
Genmab plant Merus-Übernahme: Milliardendeal treibt Merus-Aktie nach oben

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?