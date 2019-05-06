Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

06.05.2019
LANXESS Buy

LANXESS
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chemiekonzern restrukturiere weiter mit der Schließung von Standorten, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien derweil etwa wie erwartet ausgefallen, der Jahresausblick aber gesenkt worden./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.40 € 		Abst. Kursziel*:
22.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.90%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

