Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’170 -0.2%  DAX 23’775 0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’516 0.3%  Gold 3’833 1.9%  Bitcoin 90’842 1.5%  Dollar 0.7970 -0.1%  Öl 67.8 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Analyst senkt Kursziel deutlich
Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Suche...

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

256.10
CHF
2.60
CHF
1.03 %
17:36:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 15:53:33

Roche Underweight

Roche
254.51 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Daten des medizinischen Analyseunternehmens Iqvia für den August deuteten darauf hin, dass seine Wachstumsprognosen für das US-Geschäft des schweizerischen Pharmakonzerns im dritten Quartal zu niedrig sein könnten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Roche

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Roche-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Roche-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
253.50 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
254.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.43%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
254.51 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.40%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten