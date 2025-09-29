Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
256.10CHF
2.60CHF
1.03 %
17:36:20
SWX
29.09.2025 15:53:33
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Daten des medizinischen Analyseunternehmens Iqvia für den August deuteten darauf hin, dass seine Wachstumsprognosen für das US-Geschäft des schweizerischen Pharmakonzerns im dritten Quartal zu niedrig sein könnten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
253.50 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
254.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
254.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.40%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
