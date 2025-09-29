Roche 254.51 CHF -0.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Daten des medizinischen Analyseunternehmens Iqvia für den August deuteten darauf hin, dass seine Wachstumsprognosen für das US-Geschäft des schweizerischen Pharmakonzerns im dritten Quartal zu niedrig sein könnten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

