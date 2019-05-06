Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Hold

LANXESS
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.10 € 		Abst. Kursziel*:
8.23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.11%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

