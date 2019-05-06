LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl;
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.10 €
|
Abst. Kursziel*:
8.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.11%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
