LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
56.20CHF
-1.38CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
24.09.2025 09:30:14
LANXESS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz arbeitete einen Verkauf der Beteiligung am Joint Venture Envalior noch nicht in sein Modell ein. Dazu gebe es noch zu viele Unsicherheiten hinsichtlich Timing, Volumen und Erlös des Deals, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.42 €
|
Abst. Kursziel*:
16.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
