Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 -0.9%  SPI 16’673 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’599 -0.1%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’470 0.0%  Gold 3’771 0.2%  Bitcoin 89’366 0.8%  Dollar 0.7937 0.3%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zalando-Aktie mit Buy
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Hold
Suche...
200.- Saxo-Deal

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 09:30:14

LANXESS Buy

LANXESS
21.23 CHF -11.82%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz arbeitete einen Verkauf der Beteiligung am Joint Venture Envalior noch nicht in sein Modell ein. Dazu gebe es noch zu viele Unsicherheiten hinsichtlich Timing, Volumen und Erlös des Deals, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.42 € 		Abst. Kursziel*:
16.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?