Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies am Donnerstag mit niedrigeren Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



