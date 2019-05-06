LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
56.20CHF
-1.38CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
25.09.2025 13:21:44
LANXESS Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies am Donnerstag mit niedrigeren Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LANXESS AG
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
22.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
22.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
