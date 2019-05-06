Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie

LANXESS
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies am Donnerstag mit niedrigeren Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

