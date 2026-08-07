LANXESS 15.17 CHF -6.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei ermutigend, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Er lobte zudem den Free Cashflow./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.