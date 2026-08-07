LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 11:49:38
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei ermutigend, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Er lobte zudem den Free Cashflow./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.18 €
|
Abst. Kursziel*:
11.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.82%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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