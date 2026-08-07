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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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07.08.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 16,73 EUR ab.

LANXESS
15.17 CHF -6.63%
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Die LANXESS-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 16,73 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'456 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,26 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,53 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'854 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 34,07 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je LANXESS-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.05.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,63 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -13,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,166 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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