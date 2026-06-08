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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

13.99
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08.06.2026
SWX
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09.06.2026 07:24:17

LANXESS Hold

LANXESS
14.04 CHF -5.40%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.30 € 		Abst. Kursziel*:
11.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.84%
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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