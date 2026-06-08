LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.30 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.84%
|
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor
|
KGV*:
-
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