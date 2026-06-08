LANXESS 14.04 CHF -5.40% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.