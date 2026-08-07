LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 16,37 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'565 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,11 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 16,53 EUR. Zuletzt wechselten 203'291 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 26,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 37,09 Prozent niedriger. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,63 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.38 Mrd. EUR, gegenüber 1.60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -13,93 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,166 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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