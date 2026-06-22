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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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22.06.2026 09:05:43

LANXESS Hold

LANXESS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialchemiekonzerns dürfte um 5 Prozent gestiegen sein, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er 6 Prozent über dem Konsens./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Tristan Lamotte 		KGV*:
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