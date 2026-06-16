LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
16.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.04%
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Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
15.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.97%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-