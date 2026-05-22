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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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22.05.2026 08:11:47

LANXESS Sell

LANXESS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser stellte den Preisauftrieb durch die Verwerfungen des Nahost-Kriegs infrage und betonte anhaltende Bilanzrisiken beim Chemiekonzern. Ihre Hochstufung auf "Neutral" im Februar habe auf Besserung des US-Geschäfts gesetzt, so die Expertin am Freitag. Dann hätten aber durch den Krieg die globalen Preise für Energie und Chemieprodukte das Regiment übernommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten, wenn überhaupt, nur geringe Anzeichen geboten, dass Lanxess von höheren Preisen profitiere. Und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege um 10 Prozent unter dem Konsens und sogar um 37 Prozent unter ihrer Schätzung, so Fraser. Aus ihrer Sicht hat der Krieg die Risiken erhöht, ohne dafür echte Margenchancen zu bieten./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:02 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
17.32 € 		Abst. Kursziel*:
-24.94%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.71%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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