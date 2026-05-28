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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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29.05.2026 11:20:42

LANXESS Hold

LANXESS
15.22 CHF 2.39%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef habe sich im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" recht zuversichtlich hinsichtlich der Nachfrage geäußert, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Geschäft habe im März angezogen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.57 € 		Abst. Kursziel*:
2.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.74%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
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11:20 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10:12 LANXESS Halten DZ BANK
22.05.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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