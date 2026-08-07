LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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07.08.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 16,28 EUR.
Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 5,2 Prozent auf 16,28 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'468 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,06 EUR nach. Mit einem Wert von 16,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 325'334 LANXESS-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Gewinne von 59,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Am 07.05.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,66 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,93 Prozent auf 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.60 Mrd. EUR umgesetzt.
LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,166 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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