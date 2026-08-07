LANXESS Aktie 12344600 / US5165571051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 11:49:43
Lanxess-CEO: Rhein-Niedrigwasser schränkt Produktion bisher nicht gross ein
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess mit Sitz in Köln hat nach eigenen Angaben "bisher keine grösseren Produktionseinschränkungen" durch das Rhein-Niedrigwasser verzeichnet, plädiert allerdings für "aktives Krisenmanagement". Wie Lanxess-CEO Matthias Zachert in der Medientelefonkonferenz zu den 2Q-Ergebnissen erläuterte, habe ein kleinerer Betrieb mangels Ware kurzfristig nicht produzieren können, aber die grossen Betriebe des Unternehmens seien bisher in Betrieb gewesen.
Wegen des Rhein-Niedrigwassers seien die Schiffe nur begrenzt beladbar, einzelne Lade- und Entladestellen nicht mehr erreichbar. Im Konzern sei eher die Anlieferung von Ware als der Abtransport betroffen. Man versuche, Transport auf Strasse und Schiene zu verlagern, wo technisch und kurzfristig möglich, so Zachert. Dazu stehe der Konzern "in engem Austausch mit Lieferanten und Logistikern" und habe eine Taskforce gebildet.
Pro Jahr bekomme Lanxess Materialien in einer Grössenordnung 400.000 Tonnen über den Rhein angeliefert, in absoluten Zahlen sei das eine relevante Grösse, so Zachert. Lanxess hat Werke in Leverkusen, Krefeld und einen Standort in Dormagen, die über den Rhein beliefert werden.
Einem Unternehmenssprecher zufolge gehören beispielsweise Toluol, Salpetersäure und Schwefel zu den wichtigsten Rohstoffen, die bei Lanxess per Schiff angeliefert werden.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
|
07.08.26
|Lanxess-CEO: Rhein-Niedrigwasser schränkt Produktion bisher nicht gross ein (Dow Jones)
|
18.06.26
|Aktie im Minus: LANXESS begibt neue Anleihe - Das sollten Anleger wissen (Dow Jones)
|
07.05.26
|LANXESS-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart - Unternehmen sieht Aufwärtstrend seit März (Dow Jones)
|
07.05.26
|Lanxess will bei Moody's schnell zurück zu Investment-Grade-Niveau (Dow Jones)
|
25.03.26
|LANXESS erhöht wegen Kostensteigerungen Preise für anorganische Pigmente - Aktie zweistellig im Plus (Dow Jones)
|
19.03.26
|LANXESS-Aktie rutscht ab: Stellenabbau - Gewinn 2026 wohl rückläufig (Dow Jones)
|
10.03.26
|LANXESS-Aktie gefragt: Moody's stuft Bonitätseinschätzung ab (Dow Jones)
|
06.03.26
|LANXESS wird Envalior-Anteile 2026 nicht an Advent los - Aktie bricht ein (finanzen.ch)