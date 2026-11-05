Kontron 17.33 CHF -7.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe ein weiteres enttäuschendes Quartal, hinter sich, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend abgeschlossen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.