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05.11.2026 10:07:03

Kontron Buy

Kontron
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe ein weiteres enttäuschendes Quartal, hinter sich, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Immerhin sei die Umstrukturierung der Tochter Greentec weitgehend abgeschlossen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.00 € 		Abst. Kursziel*:
36.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
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