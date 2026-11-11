TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1.30 Prozent stärker bei 4’083.78 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 577.410 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.197 Prozent auf 4’039.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’031.49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’087.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’039.06 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1.82 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der TecDAX 3’978.41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der TecDAX 4’090.18 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der TecDAX auf 3’515.36 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.68 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.90 EUR), PVA TePla (+ 5.06 Prozent auf 27.40 EUR), AIXTRON SE (+ 5.01) Prozent auf 33.34 EUR), Siltronic (+ 4.94 Prozent auf 56.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.27 Prozent auf 49.84 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-0.87 Prozent auf 41.16 EUR), Kontron (-0.63 Prozent auf 19.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.47 Prozent auf 33.58 EUR), Nemetschek SE (-0.39 Prozent auf 64.05 EUR) und Deutsche Telekom (-0.15 Prozent auf 25.88 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 530’515 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 238.952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch