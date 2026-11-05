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Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

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06.11.2026 10:39:17

Kontron Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Wachstumsaussichten für 2027 seien aber weiterhin intakt./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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