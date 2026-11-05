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06.11.2026 10:39:17
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Die Wachstumsaussichten für 2027 seien aber weiterhin intakt./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.39 €
|
Abst. Kursziel*:
46.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.00%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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