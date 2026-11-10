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10.11.2026 10:02:07
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 8.92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1’120.574 Kontron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (19.14 EUR), wäre die Investition nun 21’447.78 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 21’447.78 EUR entspricht einer Performance von +114.48 Prozent.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.15 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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