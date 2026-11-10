TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 8.92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1’120.574 Kontron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (19.14 EUR), wäre die Investition nun 21’447.78 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 21’447.78 EUR entspricht einer Performance von +114.48 Prozent.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1.15 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch