Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter

Um 12:08 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.15 Prozent auf 3’993.17 Punkte nach. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 589.137 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.406 Prozent auf 4’023.16 Punkte an der Kurstafel, nach 4’039.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’024.92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’989.30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2.10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der TecDAX bei 4’099.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der TecDAX 4’000.99 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 3’498.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.18 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 4.42 Prozent auf 30.21 EUR), SMA Solar (+ 4.32 Prozent auf 51.20 EUR), Kontron (+ 2.27 Prozent auf 19.34 EUR), Siltronic (+ 2.19 Prozent auf 51.30 EUR) und Infineon (+ 1.97 Prozent auf 46.86 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5.26 Prozent auf 78.24 EUR), ATOSS Software (-3.74 Prozent auf 90.10 EUR), Ottobock (-3.18 Prozent auf 47.15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.13 Prozent auf 34.68 EUR) und Drägerwerk (-3.05 Prozent auf 101.60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’771’740 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 241.943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch