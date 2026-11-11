Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch springt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.31 Prozent auf 4’084.24 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 577.410 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.197 Prozent stärker bei 4’039.44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’031.49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’094.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’039.06 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3’978.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4’090.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3’515.36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.69 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 9.73 Prozent auf 109.40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.54 Prozent auf 50.45 EUR), AIXTRON SE (+ 5.17) Prozent auf 33.39 EUR), Infineon (+ 4.85 Prozent auf 51.43 EUR) und TeamViewer (+ 4.61 Prozent auf 5.04 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-1.38 Prozent auf 82.70 EUR), Nordex (-0.82 Prozent auf 41.18 EUR), SMA Solar (-0.58 Prozent auf 47.68 EUR), OHB SE (-0.48 Prozent auf 207.00 EUR) und Kontron (-0.26 Prozent auf 19.07 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’143’978 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238.952 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch