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|Rentables Kontron-Investment?
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17.11.2026 10:02:05
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Kontron-Anteile betrug an diesem Tag 23.26 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.299 Kontron-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 18.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.60 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 18.40 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kontron einen Börsenwert von 1.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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