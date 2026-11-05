XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

Am Donnerstag sank der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.39 Prozent auf 18’012.80 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90.314 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.539 Prozent auf 18’364.75 Punkte an der Kurstafel, nach 18’266.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’948.59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’491.78 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.320 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der SDAX noch bei 18’160.62 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 18’553.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SDAX noch bei 16’092.48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.79 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 11.47 Prozent auf 3.33 EUR), EVOTEC SE (+ 7.14 Prozent auf 3.09 EUR), Hypoport SE (+ 5.01) Prozent auf 91.20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3.66 Prozent auf 21.25 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 3.40 Prozent auf 19.48 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-11.80 Prozent auf 9.04 EUR), PVA TePla (-11.51 Prozent auf 26.60 EUR), OHB SE (-10.00 Prozent auf 196.20 EUR), SMA Solar (-9.36 Prozent auf 49.08 EUR) und Kontron (-7.39 Prozent auf 18.91 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’699’854 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.129 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8.64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch