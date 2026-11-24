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24.11.2026 10:02:13
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kontron-Anteile bei 22.52 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hat, hat nun 44.405 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 18.11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.58 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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