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05.11.2026 15:58:16
Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge
Kaum verändert zeigt sich der SDAX am Donnerstag.
Um 15:39 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.18 Prozent stärker bei 18’298.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.314 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.539 Prozent stärker bei 18’364.75 Punkten, nach 18’266.22 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’298.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’491.78 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.26 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’160.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’553.91 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 16’092.48 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.43 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 15.48 Prozent auf 3.45 EUR), EVOTEC SE (+ 8.04 Prozent auf 3.12 EUR), Basler (+ 5.56 Prozent auf 24.70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5.37 Prozent auf 21.60 EUR) und Hypoport SE (+ 5.12 Prozent auf 91.30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-9.38 Prozent auf 27.24 EUR), OHB SE (-7.57 Prozent auf 201.50 EUR), LPKF Laser Electronics (-6.93 Prozent auf 9.54 EUR), Kontron (-6.02 Prozent auf 19.19 EUR) und SCHOTT Pharma (-6.00 Prozent auf 21.95 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’760’964 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.129 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.38 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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