FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Kontron besetze in der Cybersurity eine hochattraktive Nische an der Schnittstelle der IT/OT-Konvergenz mit einem Fokus auf die mittelständische europäische Industrie, schrieb Armin Kremser. Einen "echten Trigger" sieht er allerdings erst ab 2028./ag/jha/;